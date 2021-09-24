ЦИК ФРГ опубликовал первые итоги выборов в бундестаг

ЦИК Германии привёл официальные итоги выборов на первом из 299 округов. В Баварии с результатом 33,1% голосов лидирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), сообщает РИА Новости.

При этом на предыдущих парламентских выборах в 2017 году христианские демократы в Баварии набрали почти на 8% больше, чем сейчас.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 19,7%, «Зелёные» — 11,7%, «Альтернатива для Германии» — 10,0%, СвДП — 10,5%. Выборы в бундестаг прошли в ФРГ 26 сентября. Почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране закрылись в 18:00 (19:00 мск).

Ранее стало известно, что по результатам экзитполов ZDF блок ХДС/ХСС занимает второе место в целом по стране с результатом 24,0%, лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 26,0% голосов.