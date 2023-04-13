ЧВК «Вагнер» попала под санкции Евросоюза Евросоюз добавил в черный список ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» около здания районной администрации в Артемовске

ЧВК «Вагнер» и российское агентство международной информации «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН) были добавлены в черный список Евросоюза, говорится в «Официальном журнале ЕС». Рестрикции были введены «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины».

Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что необходимо включить две организации, ответственные за действия, которые нарушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в список лиц, организаций и структур, в отношении которых применяются ограничительные меры, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что страна вводит санкции в отношении лиц, связанных с ЧВК «Вагнер». Кроме того, страна ввела ограничения в отношении девяти предприятий, связанных с финансовым сектором.

В феврале Оттава включила в санкционный список МИА «Россия сегодня», а также 15 структур и 38 физлиц, обвинив их в распространении «дезинформации и пропаганды». Под ограничения попали заместитель главреда медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военкор Евгений Поддубный. Рестрикции также коснулись ряда российских деятелей культуры, среди которых Михаил Боярский, Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Лариса Долина, Виктория Дайнеко, Ирина Аллегрова и другие.