«ЧВК на службе Пентагона»: Сладков описал будущее ВСУ после победы России Сладков: ВСУ образуют подчиняющиеся Пентагону ЧВК после победы России в СВО

После победы России в специальной военной операции Вооруженные силы Украины образуют частные военные компании, которые будут жестко подчиняться Пентагону, предположил военный корреспондент Александр Сладков. Как написал журналист в Telegram-канале, украинские военные станут «пехотой на экспорт».

Так она (украинская армия. — NEWS.ru) будет выбивать штыком и прикладом «бизнес-преференции» США по всему миру. Украинские военные образуют ЧВК, зарегистрированные в третьих странах, но жестко подчиняющиеся Пентагону, ЦРУ и тд. Это будет «пехота на экспорт». Такова жестокость европейской дружбы и американской демократии, — высказался Сладков.

Бывший офицер ВС США Скотт Беннет ранее заявил, что конфликт на Украине, по сути, закончен и Россия одержала в нем победу. Он подчеркнул, западным странам не удалось «свергнуть» РФ, несмотря на все усилия. По его мнению, в дальнейшем страны НАТО, Евросоюза и поддерживающие их глобалистские структуры будут терпеть неудачи, пытаясь нанести поражение Москве.