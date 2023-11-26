«Чуточку времени»: Зеленский изложил свой план по блокаде границы Зеленский: нужно дать Польше время в связи с блокадой границы

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польско-украинская граница

Киев столкнулся с трудностями на границе из-за «политических шагов» соседей, заявил президент страны Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками. По словам украинского лидера, которые цитирует УНИАН, сейчас очень важно придерживаться четкого плана действий, а также дать Польше немного времени.

У нас есть сложности на границе <...>. Я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план <...>. Сейчас есть новый вызов на этих границах из-за новых каких-то вопросов. Я думаю, надо дать чуточку времени нашим соседям, — отметил Зеленский.

Ранее польский депутат от партии «Конфедерация» Витольд Туманович заявил, что украинцы повели себя как нацисты, когда столкнулись с несогласием поляков, возмущенных их привилегированным положением. Так политик прокомментировал видео, снятое на границе: украинцы выкрикивали нацистские лозунги и желали полякам смерти. Политик отметил, что в этих людях мгновенно проснулся «бандеровский инстинкт».

Ранее экс-посол страны в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. По словам дипломата, Киев потерпит огромные убытки по вине Варшавы.