«Чудес ждать не стоит»: политолог высказался о новом союзнике России Политолог Кортунов: чудес в отношениях России и Словакии ждать не стоит

Победивший на выборах президента Словакии Петер Пеллегрини позитивно относится к России и выступает за прекращение конфликта на Украине, это показывает изменение настроений в Европе, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. В то же время он напомнил, что Братислава остается членом НАТО и Евросоюза и должна выполнять принимаемые в Брюсселе решения. По мнению Кортунова, в отношениях с Россией «чудес ждать не стоит».

Здесь характерен пример соседней Венгрии, где Виктор Орбан давно выступает с критикой Евросоюза, в том числе политики в отношении России, критикует украинское руководство, но при этом Венгрия вынуждена следовать санкциям Евросоюза и НАТО. Чудес от Словакии, наверное, ждать не стоит. Едва ли Словакия будет выступать в качестве диссидента, но внутри Евросоюза страна может поднимать определенные вопросы и отстаивать свои позиции, — считает Кортунов.

По его словам, у Словакии может быть уместна венгерская модель, однако Орбан является более опытным политиком и знает как надо маневрировать в Брюсселе. Кортунов полагает, что премьер-министр Венгрии получил партнера, а это усиливает позиции венгерского правительства внутри Евросоюза и НАТО.

Ранее издание Al Khaleej сообщило, что Россия приобретет нового союзника с избранием Петера Пеллегрини на пост президента Словакии. Авторы материала напомнили, что тот является противником оказания помощи Киеву. Кроме того, Пеллегрини свободно владеет русским языком.