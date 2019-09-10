Обмен заключёнными между Россией и Украиной, ставший одним из главных событий недавних дней, похоже, создал перспективы для возобновления конструктивного двустороннего диалога. В то же время произошедшее обозначило и новую для Киева тенденцию в отношениях с Москвой: украинский президент Владимир Зеленский доказал, что способен сам достигать договорённостей со своим коллегой Владимиром Путиным, без участия традиционно считавшихся пророссийскими сил. Это, в свою очередь, ставит вопрос о политическом будущем Виктора Медведчука, кума лидера РФ и, до недавнего времени, основного переговорщика с Кремлём со стороны Украины.

Решая проблему с обменом заключёнными, Зеленский вынужден был вести борьбу фактически на двух фронтах — внешне- и внутриполитическом. На первом украинскому лидеру необходимо было договориться с Путиным: это было затруднительно, учитывая и тот факт, что оба президента пока даже не встречались лично. На втором Зеленский должен был перехватить «гуманитарную» инициативу у своих политических оппонентов из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а конкретно — у одного из её лидеров Виктора Медведчука.

Несмотря на то, что пропрезидентская партия «Слуга народа» на украинских парламентских выборах получила полный контроль над Верховной радой, «Оппоплатформа» продолжает сохранять серьёзное влияние, например, на востоке страны. Партия известна своей откровенно пророссийской позицией, а глава её политсовета Медведчук и вовсе приходится кумом Владимиру Путину. Российский лидер стал крёстным дочери украинского политика, Дарьи, ещё 15 лет назад.

Такая ситуация долгое время — особенно при президентстве Петра Порошенко, — давала Медведчуку серьёзное преимущество перед официальными властями Украины. Пока в Киеве вынуждены были долго и мучительно договариваться с Москвой, представители «Оппоплатформы» без проблем посещали Кремль и создавали видимость того, что только им под силу решить двусторонние проблемы, например, связанные с обменом заключёнными. Этим активно занимался именно кум Путина.

Владимир Зеленский Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

События минувшего уикенда показали, что Зеленский пока победил на обоих фронтах, сумев перехватить и эту повестку у Медведчука — при том, что лишь созванивался с Путиным по телефону. Украинский президент лично встретил возвращённых на родину граждан, а представители действующей власти подчёркивают, что руководство «Оппоплатформы» даже не было привлечено к организации обмена (читай: никакой роли не сыграло).

Нет, все его [Медведчука] поездки в Россию были его собственной PR-инициативой, — заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Пока неясно, приведёт ли это к существенному падению рейтинга «Оппоплатформы» среди пророссийского электората Украины, но понятно, что действующая власть страны продолжит бороться с партией.

Некоторые шаги на этом пути были предприняты почти сразу после обмена. Так, например, 9 сентября Национальный совет по телевидению и радиовещанию подал иск в суд с требованием отозвать лицензию на вещание телеканала NewsOne. Его основателем является однопартиец Медведчука, один из лидеров «Оппоплатформы» Вадим Рабинович. Формальная причина иска заключается в звучавших на канале высказываниях в защиту русскоязычных граждан и против работы Верховной рады.

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В тот же день стало известно, что парламентарии от «Голоса» (прозападная украинская партия под руководством Святослава Вакарчука; рассматривалась как вероятный партнёр «Слуги народа» в возможной коалиции) намерены ввести наказание за неодобренные Киевом переговоры с представителями России. Об этом, в частности, заявил лидер партийной фракции в Раде Сергей Рахманин.

В ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора, — подчеркнул он.

Вполне возможно, что «Слуга народа» не поддержит инициативу «Голоса», ведь подобный закон наверняка лишь обострит отношения с Москвой. С другой стороны, игнорировать активность Медведчука Зеленский тоже не может, а, значит, продолжит давление на «Оппоплатформу» по другим направлениям. Однако это, как отметил в разговоре с News.ru заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов, может быть невыгодно самому президенту.