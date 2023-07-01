Что задумал Зеленский — провокацию или захват ЗАЭС? Власти Украины пугают свой народ близостью ядерной катастрофы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре

Украинцев просто накрывает поток однотипной алармистской информации. Генерал Буданов, то ли воскресший, то ли существующий в цифровом варианте, заявляет, что русские заминировали Запорожскую АЭС. Министр здравоохранения Ляшко советует, как себя вести в случае ядерной катастрофы и уверяет, что благодаря розе ветров киевлянам ничего не угрожает. В Германии украинские специалисты проходят специальную подготовку все на ту же тему выживания в зараженной зоне. В польском Жешуве срочно разгружают аппаратуру контроля за радиационной обстановкой. Неудивительно, что в аптеках Киева и Днепра исчезает йодистые препараты.

В ожидании главной провокации

Собственно, весь этот информационный ужастик очень напоминает классический случай, когда вор громче всех кричит: «Держи вора!» Многие эксперты уверены, что после провала «контрнаступа» режим Зеленского, не задумываясь о последствиях, готов пойти на любую провокацию накануне натовского саммита в Вильнюсе, чтобы встряхнуть покровителей, подуставших от постоянных украинских ультиматумов. И тут катастрофа в Запорожье, автоматически списанная на Россию, могла бы «перевернуть шахматную доску». И до минимума сократить натовцам область маневра перед лицом киевских требований, включая объявление дорожной карты приема в Североатлантический альянс.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Между тем, по данным авторитетного украинского паблика «Резидент», функционеров офиса Зеленского уже предупредили о необходимости быть готовыми к внештатной ситуации на ЗАЭС после 7 июля. То есть как раз накануне натовских посиделок. Киевских деятелей даже не смущает позиция мало симпатизирующего России главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который, по его словам, не заметил на ЗАЭС признаков минирования. Наш представитель в Совбезе ООН Василий Небензя распространил письмо с отрицанием каких-либо наших «вредительских приготовлений» в Энергодаре. Но авторитет нынешнего руководства ООН давно ниже плинтуса.

Хорошо известно, что сами реакторы, их бетонный колпак способны выдержать прямое попадание ракеты, во времена СССР знали, к чему надо быть готовыми. Но вот после разрыва контакта с Росатомом на территории АЭС стали копиться в плохо защищенных складских помещениях ядерные отходы, которые умеют утилизировать только в России. Вот разрушение таких складов и может привести к распространению радиоактивной пыли, а то и к появлению так называемого плутониевого одеяла — огромных отравленных территорий.

Захват ЗАЭС как подарок к саммиту

В Киеве, продолжая нагнетать ситуацию, придумали историю, что Росатом отзывает своих сотрудников с территории АЭС. Ясно, что после неудач на флангах Артемовска и на левом берегу Днепра рассматривается вариант десанта на ЗЭАС с попыткой захватить ее. И таким образом «спасти все прогрессивное человечество».

Возращение под украинский контроль самой крупной в Европе АЭС также могло бы преподноситься как небывалый военный успех, поддерживающий веру в способность СБУ одерживать победы. Эта операция готовится давно. И не зря члены делегации МАГАТЭ, забыв о своем как бы нейтральном статусе, с энтузиазмом фотографировали наши блок-посты на пути к станции. Космическая разведка, плодами которой Киев снабжают американцы, хорошо, но и на месте можно оценить некоторые нюансы.

Многоуровневый украинский шантаж

Помимо пускания пыли в глаза натовского командования есть, видимо, еще одна причина украинских плясок с бубнами вокруг судьбы ЗАЭС. Давно замечено: как только истекает срок действия «зерновой сделки», в Киеве начинают демонстративно готовиться к каким-то авантюрным опасным деяниям. В прежние кануны окончания сделки начинались вбросы о готовности СБУ начать операцию против Приднестровья с целью захвата военных складов.

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18 июля срок действия «черноморской зерновой инициативы» заканчивается. И в Москве все решительнее говорят о ее бесполезности для нас. По словам Сергея Лаврова, мы можем доставить зерно беднейшим странам и так и совершенно бесплатно. Раз уж Запад волнует исключительно проблема голода в Африке.

Другое дело, что для Зеленского отказ от такого соглашения — серьезный экономический удар, поскольку экспорт продовольствия сейчас — главная статья дохода Украины. Не исключено, что за кулисами при посредничестве той же Турции обсуждается вопрос продления сделки в обмен на сдержанность Киева.

Впрочем, все знают, чего стоят любые договоренности с Зеленским и К. Не стоят и бумаги, на которой могут быть написаны.