«Что за бредятина»: в Британии отреагировали на призыв враждовать с Россией Лидер британской партии «Наследие» Кертен: Россия не является врагом Британии

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Россия не является врагом для Великобритании, написал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети Twitter (X), сопроводив пост изображением российского флага. Так он прокомментировал сообщение GB News о том, что британцы должны готовиться к войне с РФ в ближайшие шесть лет.

Что за бредятина. Россия нам не враг, — написал Кертен.

Ранее начальник Генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что гражданам королевства грозит призыв на военную службу. По его словам им придется встать на защиту «короля и страны», если «угроза со стороны Москвы» продолжит расти. В то же время он раскритиковал малочисленность британской армии, отметив, что хотел бы увеличить количество военнослужащих.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна не готова к противостоянию с Россией. По его словам, Берлин совсем не готов защитить себя от проблем безопасности. Он считает, что больше нельзя испытывать «непоколебимую уверенность» в том, что в регионе будет царить мир. Ранее Писториус утверждал о необходимости осознать вероятность опасного военного конфликта с Москвой.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, власти ФРГ, равно как и представители других европейских стран, утверждающие об угрозе России, таким образом пытаются отвлечь внимание от собственных проблем.