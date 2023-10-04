«Что угодно»: финский турист оценил жизнь в Петербурге Финский турист: санкции почти не изменили жизнь в Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург

Турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Санкт-Петербург, признался в беседе с газетой Iltalehti, что санкции не повлияли на Россию. Город выглядит так же, как и раньше, отметил финн, прежде долгое время проживавший в Северной столице.

Перттула отметил, что в кафе и ресторанах «полно народа», в магазинах можно найти «что угодно». По его наблюдениям, продуктов из Финляндии в магазинах нет, однако выставлены «французский коньяк и австралийское вино». При этом бывшие западные бренды теперь «русифицируются».

Цены немного выросли, но, говорят, что зарплаты и пенсии тоже подняли, — рассказал турист.

Он указал на то, что после ввода в отношении России западных санкций в стране стали производить многие товары, которые раньше импортировались. Перттула добавил, что заводы работают на полную мощность. Также турист обратил внимание на большое количество новых китайских автомобилей на улицах Петербурга. Можно увидеть и «новенькие американские пикапы», рассказал он, уточнив, что заправить машину в России по финским меркам все еще можно очень дешево.

Еще одним наблюдением финна стали изменения в сфере туризма. По словам Перттулы, за всю поездку он ни разу не услышал иностранной речи. При возвращении домой у финской таможни возникли вопросы к туристу из-за купленных им в Петербурге дешевых топливных брикетов и туалетной бумаги.

В советское время обычно финны везли туалетную бумагу восточному соседу, а теперь вышло наоборот: Перттула вез туалетную бумагу из России в Финляндию, — подчеркивается в публикации.

Ранее сообщалось, что предположения Запада о возникновении дефицита потребительских продуктов в России из-за санкций не оправдались. По словам немецких журналистов, у россиян сохраняется ощущение «нормальности», которое особенно усиливается в продуктовых магазинах. Это происходит, в том числе из-за присутствия немецких брендов на российском рынке.