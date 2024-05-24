«Что ты сделал с Кэтрин?»: принц Уильям без кольца разозлил британцев

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям

Принц Уильям появился на садовой вечеринке в Букингемском дворце без обручального кольца и без супруги Кейт Миддлтон, чем очень разозлил британцев. Соответствующие фотографии появились в аккаунте Twitter (X) монаршей семьи. В комментариях граждане Соединенного Королевства возмутились поступком принца и потребовали от него объяснений.

Где Кэтрин? <...> Что ты сделал с Кэтрин??? <...> А Кейт где именно? — написали пользователи.

Известно, что Кейт Миддлтон ранее диагностировали рак. Принцесса Уэльская проходит курс химиотерапии и старается не появляться на публике. Некоторые из комментаторов учли этот момент и объяснили, что иммунитет Кейт Миддлтон сейчас ослаблен, поэтому ей стоит избегать подобных мероприятий.

Ранее журнал Tatler разместил на обложке июльского выпуска портрет принцессы Уэльской, написанный художницей Ханной Узор. Однако пользователи Сети не оценили изображение супруги принца Уильяма.

На картине королевская особа предстала в наряде, который надевала в 2022 году на государственный банкет. На груди Кейт заметна желтая лента — знак того, что супруга принца Уильяма стала старшим членом монаршей семьи.