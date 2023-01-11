Что России даст взятие Бахмута? После фактического взятия силами вагнеровцев Соледара ребром встал вопрос о скором падении и Бахмута (Артемовска)

Фото: Вору

Минобороны РФ

После фактического взятия силами вагнеровцев Соледара ребром встал вопрос о скором падении и Бахмута (Артемовска), бои за который украинская пропаганда сравнила с битвой первой мировой при Вердене. Собственно, и скороговорку Владимира Зеленского о том, что Бахмут — разрушенный город, где уже практически не осталось людей, аналитики сочли прелюдией к неизбежной сдаче города. Как бы отставной актер ни утверждал, что «героическая оборона» сковала силы противника и дала возможность выигрыша времени. Вопрос: для чего?

Да, Бахмут и Соледар в общем-то скромные по масштабам населенные пункты. А потому упорные бои за них могут со стороны показаться чем-то иррациональным. На деле же все не так просто. Дело в том, что взятие этой линии украинской давно выстроенной обороны открывает нашей армии и ЧВК прямой путь к освобождению последних все еще оккупированных укробоевиками городов ДНР — Cеверска, Славянска и Краматорска. Действительно крупных населенных пунктов, важных во всех отношениях для новых субъектов России. В результате освобождения Бахмута в обороне ВСУ образуется брешь такого размера, что для того, чтобы ее заткнуть, не хватит ни людей, ни техники.

А такой прорыв коренным образом меняет не просто соотношение сил, но и представление в мире о ходе боевых действий, в которых-де, если судить по публикациям в американской прессе, Украина одерживает победу. Между тем, каждое изменение на поле боя на Украине аукается во всем мире, поскольку все понимают, что бои за Бахмут (Артемовск) и Соледар — не локальные столкновения, а элементы глобального конфликта, глобального противостояния.

Необходимо учесть, что «героическая оборона» стоила украинской армии колоссальных потерь, прежде всего, живой силы. Недаром речь шла о самой настоящей «мясорубке», а командующий Валерий Залужный давно просил главкома Зеленского дать «добро» на отход, апеллируя к примеру Лисичанска, когда он сумел отвести войска, сохранив резервы для последующего наступления. Но Киев не был восприимчив к таким аргументам, требуя наоборот контрнаступления ради выбивания из западных покровителей новых финансовых субсидий и поставок все более современного вооружения.

В результате Киев был вынужден перебрасывать в Донбасс те ударные силы, что изначально предназначались для взятия Херсона, а затем для наступления на Мелитополь и Бердянск. Вместо победоносного наступления пришлось вести изматывающие оборонительные бои, терять перебрасываемые резервы, сталкиваться со случаями откровенного дезертирства и компрометирующих режим обращений украинских солдат через соцсети об их бедственном положении. А сейчас в украинских городах буквально вылавливают на улицах потенциальных рекрутов для того, чтобы добавить под жовто—блакитные прапоры еще как минимум 100 тысяч потенциального «пушечного мяса». К тому же, как признался сам генерал Залужный, теперь в Бахмуте придется бросить всю технику и быстро эвакуироваться, пока кольцо не замкнулось. Понятно, что ни о каком обещанном американцам наступлении, как только замерзнет земля, теперь и речи быть не может.

Фото: Министерство обороны Украины

Не менее важным итогом этих боев становится формирование новой сухопутной армии России. Не секрет, что многие годы у нас основной упор делался на развитие стратегических ядерных сил, основы нашей обороны, и специальных подразделений, заточенных на проведение результативных специальных полицейских операций. И явно страна не была готова к такому лобовому столкновению, в котором украинская (по сути также русская армия) играет роль прокси-силы объединенного Запада. Фактически на нынешних этапах силы оказались примерно равны. Однако последнее выступление Сергея Шойгу свидетельствует о срочной перекройке наших сил для проведения успешных масштабных сухопутных операций.

В частности, уже ведется структурная перестройка: отказ от ставки на батальонно-тактические группы по 5-7 тысяч бойцов и возвращение к концепции крупных формирований — дивизий (10-15 тысяч человек). Принято решение о включении в состав каждой общевойсковой и танковой армии авиационной дивизии и бригады армейской авиации, включающей 80-100 вертолетов. Иными словами, связь между сухопутными и воздушно-космическими силами выйдет на качественно новый уровень. И это также выводы, сделанные на фоне последних фронтовых событий. Остатки «сердюковщины» срочно зачищаются. Не случайно командование всей группировкой передано, как объявило Минобороны 11 января, начальнику Генштаба Валерию Герасимову, который и должен обеспечить армейскую перекройку на ходу и взаимодействие родов войск.

Впрочем, характер боев за Соледар и Бахмут еще будут изучать в академиях.