«Что он пьёт?»: британцы высмеяли журналиста за материал о Путине

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Британцы с юмором отреагировали на статью в газете Daily Express с громким заголовком «Путин в ловушке». Воинственные настроения в материале только развеселили комментаторов. Они даже заподозрили автора — Каллума Хоара — в алкоголизме.

По мнению публициста, скоро Украина защитит себя от «агрессивных действий» РФ в Чёрном и Азовском морях благодаря совместному проекту с Лондоном по строительству военного флота. Первые два корабля спустят на воду в Соединённом Королевстве, а остальные шесть — на Украине.

Хоар считает, что стратегия Киева — создать небольшие скоростные и манёвренные боевые машины с пушками и ракетами, действующие и азовском мелководье и в Чёрном море. Якобы маленькие и юркие цели трудно уничтожить, а если их вооружить эффективными системами, то они превратятся в серьёзную силу, передаёт телеканал «Царьград». Судя по всему, речь идёт о так называемом москитном флоте. Читатели не поняли серьёзного настроя корреспондента, начав шутить над текстом.

[Президент РФ Владимир] Путин в ловушке? Что пьёт этот репортёр?

Путин сказал, что подождёт, пока эти военные корабли построят.

Проследите, чтобы вам (британцам. — NEWS.ru) заплатили вперёд. У них (у украинцев. — NEWS.ru) нет денег, а вскоре не будет и страны.

Сегодня Великобритания не способна сделать даже телевизор. И некоторые люди думают, что мы будем поставлять передовую военную технику?

Накануне старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Стивен Бланк посоветовал Украине, как подготовиться к войне с Россией. Для этого стране нужна модернизация ВВС. В этом плане США может помочь Киеву, считает эксперт. Бланк называет усовершенствование ВВС Украины одним из эффективных средств сдерживания дальнейшей «российской агрессии».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только скорейшее вступление его страны в НАТО положит конец войне в Донбассе. В Вашингтоне к этой инициативе отнеслись прохладно, заявив, что такие вопросы должны решаться всеми членами Альянса.