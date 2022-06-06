«Что можно Цезарю, нельзя коню Цезаря»: эксперт про отношение США к Турции Эксперт Литовкин: США спровоцировали Турцию начать военную операцию в Сирии

Военное присутствие Турции в Сирии надолго, заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с NEWS.ru. По его мнению, Анкара последовала примеру России и решила разобраться с накопившимися проблемами республики. Катализатором этого стали натянутые отношения с США, которые навязывают концепцию «что можно Цезарю, нельзя коню Цезаря» и долгое время игнорировали позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Я думаю, что президент Турции посмотрел на нас (РФ) и тоже задумал решить копившиеся десятилетиями проблемы Турецкой Республики. Также у Эрдогана есть пример стран НАТО, сформулированных в принципе, кто сильнее тот и прав. Вообще, навязанная США концепция из серии, что можно Цезарю, нельзя коню Цезаря, так вот, Росси вполне наглядно показала, что и коню Цезаря, оказывается все можно, — отметил Литовкин.

По словам эксперта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «наплевал» на мнение НАТО и, в частности, Вашингтона и пошел против коллективного Запада. В конечном итоге Альянсу пришлось принять во внимание позицию Анкары и отложить вопрос о присоединении Швеции и Финляндии к военно-политическому блоку.

Все дело в том, что Эрдоган наплевал на мнение НАТО и непосредственно США и по факту пошел против мнения всего Запада. Все это из-за того, что США отказываются принимать позицию Турции по вступлению в Альянс Финляндии и Швеции, — пояснил Литовкин.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Она проводится в целях борьбы с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Силами народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористическими организациями.