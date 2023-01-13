«Что хочу, то и ворочу»: политолог об украинском законодательстве Политолог Безпалько: конституция ничего не значит для президента Украины Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Конституция ничего не значит для Владимира Зеленского, потому что согласно ей в стране не допускается иметь двойное или тройное гражданство, рассказал «ПолитЭксперту» политолог Богдан Безпалько, комментируя призыв президента лишать лиц с российском паспортом украинского гражданства. Эксперт считает, что проведение подобной политики в отношении российских граждан должно означать, что лица с гражданствами других стран также будут лишены украинского паспорта, но по отношению к ним репрессивных мер не применяется. Он напомнил, что граждане Польши занимают ряд постов в Киеве и имеют доступ к гостайне без отказа от польского гражданства, что также противоречит Конституции Украины.

Например, граждане Польши на законных основаниях смогут иметь доступ к гостайне, занимать ряд постов в Киеве, не отказываясь от польского гражданства. Это тоже нарушение конституции. В целом украинское законодательство — «что хочу, то и ворочу» <...> Все это можно определить, как нарушение законодательства Украины, так и как очередную волну русофобии, ненависти к России, — считает Безпалько.

Политолог полагает, что нарушения законодательства стали нормой на Украине с 2004-2005 годов, когда к власти пришел Виктор Ющенко по итогам не предусмотренного законом третьего тура выборов. По его словам, с тех пор украинское правовое поле разрушалось «планомерно и неуклонно».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о том, что соотечественников, имеющих также паспорт России, следует лишить украинского гражданства. Такое заявление глава государства сделал во время брифинга во Львове.