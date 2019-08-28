https://static.news.ru/photo/80933b2a-c97c-11e9-891a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Частое пользование социальные сетями и мессенджерами приводит к росту агрессивности и недовольства в обществе. К такому выводу пришли учёные из Гамбургского и Мюнстерского университетов.

В ходе опроса, в котором принимали участие около двух тысяч жителей Германии, они установили, что немцы в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет проводят ежедневно в Интернете примерно одинаковое время – порядка четырёх с половиной часов. Однако первая группа тратит на соцсети три часа, а вторая – только час.

По словам учёных, Facebook, Instagram, Snapchat и другие подобные ресурсы давно перешли из разряда дополнительных источников информации в первичные. Особенно для молодёжи в возрасте до 25 лет.

При этом чем больше люди проводят времени за чтением сообщений в соцсетях и мессенджерах и перепиской с другими пользователями, тем больше они становятся напряжёнными и недовольными собственной жизнью. Такие люди более склонны к радикальным настроениям и вере в различные теории заговора, сообщает издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung .

Ранее News.ru писал, что Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования разработали перечень норм поведения учителей в соцсетях. В частности, педагогам рекомендовано воздерживаться от публикации материалов, которые могут причинить вред здоровью и развитию детей. В то же время им несколько смягчили требования к дресс-коду.