https://static.news.ru/photo/fdf05a42-6b86-11ea-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Matovic/Facebook

В Словакии состоялась присяга членов нового состава правительства. На ней присутствовала президент страны Зузана Чапутова. Из-за ситуации с коронавирусом были приняты меры безопасности.

Как сообщает Associated Press, все участники церемонии были в масках и медицинских перчатках, в том числе президент страны.

Правительство Словакии возглавил лидер правоконсервативной партии «Обычные люди» Игорь Матович. В состав нового правительства вошли представители четырёх партий. Кроме «Обычных людей» это консервативная партия «За народ», популистская правая партия «Мы — семья» и либеральная партия «Свобода и солидарность».

Всего в Словакии зарегистрировано 137 случаев коронавируса, скончался один человек.

В мире коронавирусом заразились 277 736 человек, скончались 11 513, излечились 91 096. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.

NEWS.ru писал, что швейцарские власти сообщили о 1200 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в стране заболели более 6 тысяч человек. Первые случаи заражения были выявлены 25 февраля 2020 года. В стране действует запрет на сбор в группы более пяти человек.