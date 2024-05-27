Члены НАТО предъявили Столтенбергу одно требование по Украине Politico: члены НАТО требуют от Столтенберга конкретики по планам помощи Украине

Страны — участницы НАТО настаивают, чтобы генеральный секретарь Йенс Столтенберг дал конкретику по поводу планов, касающихся поддержки Украины, пишет Politico. В первую очередь членов Североатлантического альянса беспокоит пакет помощи Киеву более чем в €100 млрд.

Союзники по НАТО требуют, чтобы уходящий в отставку глава НАТО Йенс Столтенберг на этой неделе более ясно представил свой план по масштабной поддержке Украины в размере €100 евро. <...> Страны ожидают, что Столтенберг внесет больше ясности во время пражской встречи министров иностранных дел стран НАТО в четверг и пятницу [30–31 мая], — сказано в сообщении.

Отмечается, что план Столтенберга заключается в «защите от Трампа» финансовой помощи Украине, если он будет переизбран президентом США. В последнее время в военном блоке к инициативе генсека относятся скептически, поскольку многие страны не понимают, где и как будет получена сумма в €100 млрд.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия достигла предела своих возможностей в вопросе поддержки Украины, однако помощь Киеву остается ответственностью Берлина. Он добавил, что немецкая сторона также руководствуется позицией о недопущении расширения украинского конфликта, в результате которого он трансформируется в противостояние между НАТО и Россией.