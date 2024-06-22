Члены богатейшей семьи Британии попали в тюрьму из-за рабского труда Telegraph: богатейшую семью Британии отправили в тюрьму за эксплуатацию прислуги

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В Швейцарии суд Женевы признал виновными членов богатейшей семьи Великобритании по делу об эксплуатации слуг, которых они привозили в страну из Индии, обходя законы, пишет The Daily Telegraph. Речь идет о главе международного конгломерата Hinduja Group Пракаше Хиндудже, чье состояние оценивается примерно в $47,1 млрд, его жене, а также о сыне и его супруге. Обвиняемых приговорили к срокам от четырех до четырех с половиной лет. Бизнес-менеджер семьи получил условный срок.

Как уточняет издание, британцы специально привозили малограмотных жителей Индии к себе на виллу около Женевского озера, предлагая им работу по обслуживанию дома, а также поварами и нянями. После этого у жертв отбирали паспорта, им было запрещено покидать территорию дома. Кроме того, им платили всего 10% от минимального уровня зарплаты, установленного в Швейцарии.

В суде также прозвучали обвинения в том, что прислуге приходилось работать в атмосфере страха, а рабочий день порой мог достигать 18 часов. Миллиардеров также обвиняли по статье о торговле людьми, но претензии были сняты, так как будущие работники в целом понимали, какие условия труда их ждут.

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