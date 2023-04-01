Членство Финляндии в НАТО без Швеции назвали неполным Биллстрем: членство Финляндии в НАТО без Швеции не будет полным

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Членство Финляндии в НАТО не будет полноценным до тех пор, пока Швеция тоже не присоединится к блоку, заявил шведский министр иностранных дел Тобиас Биллстрем. По его словам, власти будут неустанно работать, чтобы страну тоже приняли в Североатлантической альянс, это является целью Стокгольма. Заявку Финляндии уже ратифицировали все страны НАТО, на днях она станет полноправным членом Альянса, говорится в заявлении на сайте дипведомства.

Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для братской страны, и вступление в него укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не является полным до тех пор, пока Швеция также не станет членом, — сказал глава шведского МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны, который абсолютным большинством голосом поддержал ратификацию протокола о присоединении Финляндии к НАТО. Турция стала последней страной военной блока, которая ратифицировала заявку Хельсинки.

Швеция и Финляндия в мае 2022 года одновременно подали заявки на вступление в НАТО. Турция, выступившая против, после этого подписала с обеими странами меморандумы с указанием конкретных шагов, при выполнении которых Анкара одобрила бы их кандидатуры. Турецкие власти пока не удовлетворены тем, насколько в этом продвинулась Швеция.