Членов элитной пилотажной группы ВВС Британии заподозрили в пьянстве Times: членов пилотажной группы ВВС Британии Red Arrows подозревают в сексуальных домогательствах и пьянстве

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Членов элитной пилотажной группы ВВС Британии Red Arrows подозревают в пренебрежительном отношении к женщинам, сексуальных домогательствах и пьянстве, пишет Times. Отмечается, что больше 40 служащих в пилотажной группе дали показания о «токсичной» атмосфере в «Красных стрелах» в рамках внутреннего расследования, начавшегося в декабре прошлого года.

Газета пишет, что было выявлено по меньшей мере 13 случаев возможного неприемлемого поведения. Одна из девушек, проходившая службу в ВВС, сообщила, что женщин-новобранцев воспринимали как «свежее мясо» и приставали к ним в сообщениях в соцсетях.

Одни мужчины занимают руководящие посты. Авиагруппой управляют белые женоненавистники, — приводит издание слова источника.

Ранее британским военным запретили пользоваться секс-услугами, когда они находятся за рубежом по службе. Это сделано в рамках стратегии Минобороны Великобритании «Нулевая терпимость к сексуальному насилию». Ее разработали после парламентского доклада о насилии в рядах вооруженных сил и о поведении солдат за границей.

Авторы документа подняли такие темы, как домогательства, травля и дискриминация в отношении женщин-военных. С такими проблемами сталкивались 58% действующих военнослужащих и 64% ветеранов. Поводом для тщательных проверок стала информация об убийстве британскими военными секс-работницы в Кении в 2012 году.