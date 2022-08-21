Член ВГА Запорожья не исключил применения Украиной биологического оружия

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские власти способны отдать приказ на применение бактериологического оружия на утраченных Киевом территориях, заявил в разговоре с РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он подчеркнул, что на территории «постукраинского пространства» остается достаточное количество биологических лабораторий.

К ядерному и химическому терроризму может добавиться использование бактериологического оружия. С учетом количества биолабораторий, которые были расположены на территории постукраинского пространства, которое пока остается подконтрольно американцам, киевский режим может пойти на любые провокации, — заявил он.

Ранее КНДР обвинила США в «биологическом терроризме», проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран, а также в распространении инфекционных заболеваний. Об этом говорится в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства.

Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее заявил, что Россия представит в ООН результаты расследования о работе биолабораторий на территории Украины. Он допустил созыв международного трибунала в отношении украинских и американских властей.