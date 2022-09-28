Член ВГА Рогов: Запорожская область больше не является частью Украины

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Запорожье, Украина

По итогам референдума Запорожская область больше не является частью Украины, заявил член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Он подчеркнул, что данное решение окончательное и необратимое, передает РИА Новости.

Подведены официальные итоги референдума. Запорожская область больше не является частью Украины и официально вышла из ее состава. Это решение окончательное и необратимое. Мы возвращаемся домой, в Россию, — сказал Рогов.

Согласно результатам голосования в Запорожской области, за вхождение ее в состав России высказались 93,11% избирателей. Региональная ЦИК это решение утвердила. В ходе референдума грубых нарушений выявлено не было.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области за воссоединение с Россией высказались 87,05% избирателей, в ДНР и ЛНР — 99,23% и 98,42% соответственно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители этих регионов, приняв решение о вхождении в состав РФ, обезопасили себя от геноцида. По его словам, это позволит строить совместные планы на будущее.