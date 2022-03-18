Член украинской делегации рассказал, сколько могут продлиться переговоры

Переговоры Украины и России могут продлиться ещё несколько недель или дольше. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Мирные переговоры могут продлиться несколько недель или дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов, — сказал Подоляк.

По его словам, основными требованиями украинской стороны являются «прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий».

В настоящее время прошло три раунда переговоров между Россией и Украиной. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области. В настоящее время переговорщики общаются в ежедневном режиме в формате видеосвязи.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее он заявил, что нейтральный статус Украины и её невступление в НАТО стали темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции, находясь таким образом «на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках переговорного процесса.