Член ТПП Танкаев назвал рядовой аварией утечку на нефтепроводе «Дружба»

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Утечка на нефтепроводе «Дружба» в Польше является рядовой аварией, которая произошла по причине халатности служб, отвечавших за эксплуатацию нефтепровода, считает член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК, гендиректор АО «Инфотэк-Терминал» Рустам Танкаев, сообщает «Радио 1».

Это рядовая авария. Она связана с тем, что недостаточно контролируется техническое состояние труб. Это не теракт, это обычная халатность эксплуатирующих нефтепровод служб, — сказал Танкаев.

В настоящее время специалисты занимаются устранением последствий аварии. По словам эксперта, на это уйдёт несколько часов.

Танкаев добавил, что авария на нефтепроводе «Дружба» может привести к ряду негативных последствий, в том числе к недопоставке сырья на рынок Германии.

Первый заместитель руководителя комитета по энергетике Госдумы России Игорь Ананских ранее заявил, что Польша должна оперативно пригласить представителей российской стороны для совместного определения причин утечки на нефтепроводе «Дружба», это будет самое верное решение со стороны Варшавы, чтобы не допустить никаких мыслей о диверсии. По словам российского парламентария, совместная комиссия сможет объективно решить проблему, чтобы продолжить транспортировку нефти в Европу.

На одной из ниток нефтепровода «Дружба» в Польше ранее обнаружили разгерметизацию. Нефтепровод доставляет нефть из России в Европу. Магистраль берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на две нитки: северную — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южную, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.