Член сербской ОПГ рассказал о подготовке покушения на Вучича «Вечерне новости»: экс-участник сербской ОПГ признал подготовку покушения на Вучича

Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Александр Вучич

Экс-участник крупной организованной преступной групировки (ОПГ) Сербии Срджан Лалич, получивший статус свидетеля обвинения, рассказал в суде, что руководство ОПГ рассматривало покушение на президента страны Александра Вучича в 2021 году. Об этом сообщает портал издания «Вечерне новости». Он также указал на связь мафии и части спецслужб Черногории в 2021 году.

Тогда [глава «кавачского клана» из Черногории Радое] Звицер обеспечил около 5 миллионов евро и помощь части тех спецслужб, которые выступали за свержение политических структур здесь в Сербии, чтобы поставить кого-то подходящего, кто бы работал в интересах клана, — рассказал Лалич.

По его словам, самую большую помеху тогда видели в президенте Вучиче. Обсуждались перспективы организации беспорядков в стране с целью давления на правящую структуру и покушение на главу сербского государства.

Говорили и об установке взрывных устройств в общественных местах, — добавил свидетель.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, комментируя показания Лапича, отметила в социальных сетях, что клан Беливука был готов свергнуть демократическую власть Сербии, при этом главари мафии остаются на свободе и недоступны для правосудия страны.

В феврале 2021 года полиция Сербии и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) задержали членов крупной преступной группировки во главе с Велько Беливуком и Марко Мильковичем, которая, предположительно, была связана с черногорскими преступными кланами. В ходе обысков правоохранители обнаруили в в доме в поселке Ритопек под Белградом промышленную мясорубку со средами ДНК жертв группировки.

Ранее Вучич заявил, что Белград будет продолжать придерживаться политики мира и стабильности на фоне напряженности в Косово. Перед этим он обсудил ситуацию со спецпредставителем ЕС по переговорам Сербии и Косово Мирославом Лайчаком.