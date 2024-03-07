Член греческой делегации снял удар по Одессе недалеко от кортежа Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Один из членов греческой делегации снял момент взрыва в Одессе, где 6 марта проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах слышны громкие хлопки, после чего в небо поднялся столб дыма. Сразу после грохота несколько черных машин из кортежа украинского лидера на высокой скорости уезжают с места событий.

В пресс-службе Минобороны РФ ранее сообщили, что российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы. По данным ведомства, объект использовался ВСУ для подготовки атак с морскими беспилотниками. Цель удара была достигнута, а назначенный объект поражен, отметили представители МО России.

Ранее украинский спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире ТВ сообщила, что целью ракетного удара была припортовая инфраструктура в Одессе, а не Зеленский, который в этот момент находился в городе. По ее словам, удар мог быть нанесен баллистическим оружием.

До этого украинские СМИ передавали, что в момент взрывов в Одессе президент мог принимать участие в награждении бойцов Сил специальных операций (ССО) Украины. Блогер Сергей Колясников, в свою очередь, усомнился, что Зеленский мог оказаться в эпицентре.