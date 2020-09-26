Член африканской общины застрелил выходца из Чечни во Франции

https://static.news.ru/photo/962f53e6-fffa-11ea-b595-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт произошёл между представителями африканской и чеченской общин в баре Xpress французского города Эврё в Нормандии. В результате потасовки застрелили выходца из Чечни.

Инцидент произошёл примерно в 18:00 (19:00 по Москве), передаёт Dépêche со ссылкой на анонимный источник в судебных структурах, не уточняя дату. В ходе потасовки один из участников конфликта выстрелил в оппонента, а затем скрылся. Представитель чеченкой общины скончался от полученного ранения.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и выясняют причины произошедшего.

Как писал NEWS.ru, 12 июня во французском Дижоне начались беспорядки, в которых принимали участие члены чеченской и арабской общин. Несколько десятков человек собрались на одной из городских площадей и напали на бар Le Black Pearl. Они были в капюшонах, держали в руках биты, железные прутья и ножи. Силовики разгоняли нападавших слезоточивым газом, однако никого не задержали.

Преступники заявили, что не выступают против правоохранительных органов или местных жителей, а действуют против местных наркоторговцев, которые напали на 16-летнего чеченца.

Представители чеченской и арабской диаспор провели встречу ночью с 13 на 14 июня. Они хотели снять напряжение, возникшее между группами. Однако во время встречи неизвестные начали стрелять по машинам участников мероприятия. В эту же ночь в одну из городских больниц госпитализировали мужчину, которого ранили выстрелом в спину.

15 июня люди собрались вновь в колонне из десятков автомобилей. Они ездили по населённому пункту и периодически блокировали движение. В результате беспорядков пострадали не меньше десяти человек.