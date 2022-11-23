Читатели wPolityce возмутились реакцией Дуды на назначение Мельника

Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Читателей польского издания wPolityce возмутила реакция президента страны Анджея Дуды на назначение экс-посла Андрея Мельника замглавы МИД Украины. Они расценили решение Киева как плевок в лицо полякам, а главу государства обвинили в трусости.

Господин Дуда — обычный трус, а мужество у вас есть, чтобы плевать полякам в лицо, не реагируя на назначение бандеровца, — написал комментатор с ником Zzz.

Его поддержал другой читатель, отметив, что ему «печально видеть, как низко пал президент Дуда». Он также назвал президента худшим главой государства после 1989 года.

Украинцы плюнули нам в лицо, выходит Анджей «взвешивайте свои слова» Дуда и говорит, что они плюнули, потому что это их суверенное решение, — заявил Gln.

Комментаторы также призвали приостановить все поездки официальных лиц Польши на Украину и объявить Мельника персоной нон грата.

О назначении Мельника на новую должность стало известно несколько дней назад. Дуда назвал это суверенным решением властей Украины и отметил, что польская сторона не заявляла Киеву протеста по этому поводу. В то же время он посоветовал Мельнику ознакомиться с историческими фактами в ответ на его высказывания о Волынской резне.

Ранее назначение Мельника прокомментировал глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, это «плохой сигнал».