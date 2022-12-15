Читатели Welt высмеяли слова Шольца о планах Путина

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Олаф Шольц

Читатели немецкой газеты Die Welt высмеяли канцлера Олафа Шольца за его заявление не сработавших планах президента России Владимира Путина. По их словам, счета за свет в ФРГ говорят об обратном. Они также посоветовали канцлеру больше заботиться о своей стране.

Взглянув на мои счета за электроэнергию, я понял, что кое-что из плана Путина сработало, — написал один комментаторов.

Другой отметил, что антироссийские санкции сильно отражаются на Германии, а перебои с электроэнергией грозят не только ей, но и всей Европе. Кроме того, у НАТО заканчиваются боеприпасы из-за поставок на Украину. По его мнению, больше Путину и желать нечего.

Читатели предположили, что канцлер живет «в очень личном пузыре восприятия, полностью оторванном от реальности» и призвали его больше заботиться о Германии, нежели о России.

К сожалению, план Шольца по разрушению экономики Германии работает, — посетовал еще один комментатор.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что некоторые жители ФРГ стали приезжать в регион на зиму, поскольку в их стране слишком высоки цены на услуги ЖКХ. По его словам, стоимость аренды квартиры в области вместе со всеми платежами за четыре месяца равна одному месяцу жизни в Дюссельдорфе.