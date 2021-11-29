В Польше испугались войны с Россией из-за Украины

Заявление замглавы МИД Польши Марчина Пшидача о противостоянии «российской агрессии» в отношении Украины совместными силами стран Запада подверглось критике со стороны читателей польского издания Interia. По словам многих пользователей, подобное развитие событий окажется фатальным для самой Варшавы, ведь её в итоге бросят на растерзание «медведю».

Война никому не выгодна! Украина обращается к панической риторике, чтобы стрясти с ЕС денег и получить другие «плюшки», которые в нормальных условиях ей бы не дали, — считает Dwed.

С ним согласен и читатель под ником Rysio, который отметил, что Киев, вероятнее всего, «пытается использовать заварушку на нашей границе, чтобы привлечь к себе внимание и напомнить миру о своих проблемах».

Русские показали, что достаточно выпустить одну ракету по соответствующему спутнику, и американской армии не будет. Без спутниковых систем наведения авиация, ракеты, корабли, ковбои и весь этот альянс воевать не умеют. Так без единого выстрела выигрываются войны. С Украиной можно попрощаться. А нашим я бы советовал не высовываться, — заметил Zlew.

Kicia подчеркнул, что Польша вновь собирается «размахивать шашкой перед носом медведя», при том, что ни одна из крупных держав умирать за Украину не собирается, и это показала ситуация с Крымом.

Новейшая история ничему поляков не научила. Из участия в оккупации Ирака и Афганистана мы не извлекли никакой пользы. Мы выступали орудием в руке мирового жандарма. В случае конфликта на Украине противник окажется куда более грозным, а Польша, если она позволит втянуть себя в войну, понесёт очередное поражение, вне зависимости от того, кто выйдет из неё победителем, — подытожил читатель.

Ранее читатели британского издания Daily Mail обсудили новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон». По мнению пользователей, к созданию этого оружия Москву подтолкнул Запад.