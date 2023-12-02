Читатели немецкой газеты поддержали Россию и раскритиковали Зеленского Читатели Die Welt критикуют Зеленского за приказ строить сооружения для обороны

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали Россию и раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за приказ строить оборонительные сооружения по всей линии фронта. Одни из них обвинили главу государства в изматывании своего народа, другие напомнили, что он обещал захватить Крым, но вместо этого решил укрепить оборону.

Зеленский отступает и хочет только укрепить оборону. Я вспоминаю, что не так давно он хотел вернуть Крым, — сказал один из читателей.

Другой комментатор считает, что приказ Зеленского является признанием провала наступления ВСУ и того факта, что успеха украинской армии в будущем не ожидается.

Ранее Зеленский заявил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима же осложнит боевые действия на фронте, считает глава государства. Зеленский подчеркнул, что он не удовлетворен сложившейся ситуацией, однако не может «сильно жаловаться».

Президент признался, что он опасается сокращения поддержки Киева из-за конфликта между ХАМАС и Израилем. Эти опасения также усиливаются возможным поражением демократов на выборах президента США.