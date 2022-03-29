Читатели Le Figaro раскритиковали Байдена после его слов о Путине

Читатели Le Figaro раскритиковали президента США Джо Байдена за недипломатичные высказывания в адрес главы России Владимира Путина. Французы уверены, что слова американского лидера, назвавшего российского коллегу «мясником», могут привести к эскалации ситуации на Украине.

Издание опубликовало статью о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нужно воздержаться от слов и действий, которые могут привести к ухудшению ситуации на Украине. Французы поддержали своего президента и осудили Байдена.

Байден хочет эскалации, потому что США только выиграют, продолжая войну в Европе в ущерб русским и европейцам. Макрон прав, что не пошёл на поводу Байдена, — написал один из читателей.

По мнению другого читателя, НАТО должна решить, служит ли она Польше и Украине, чтобы свести старые счёты с Россией, или это оборонительная организация, и она не предназначена для того, чтобы нервировать Россию. Французы также отметили, что слова Байдена не помогут остановить военные действия, а только усугубят их.

26 марта во время выступления в Варшаве Джо Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а Владимир Путин «не может оставаться у власти». Также глава Белого дома в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше назвал Путина «мясником».

Американский генерал Дэвид Петрэус в интервью телеканалу ABC News негативно оценил это высказывания американского президента, а также предсказал Соединённым Штатам трудности из-за несдержанности главы Белого дома. По мнению бывшего главы ЦРУ, Байден явно говорил «на эмоциях».