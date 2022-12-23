Читатели Le Figaro одобрили слова Макрона о членстве Украины в НАТО Французы похвалили Макрона за высказывание против принятия Украины в НАТО

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали президента страны Эммануэля Макрона, заявившего, что вступление Украины в НАТО станет конфронтационным шагом по отношению к России. По их словам, подобные заявления дают надежду на то, что конфликт не перерастет в мировую войну.

Наконец-то слова, напоминающие компромисс! Лучше поздно, чем никогда: появляется надежда, что третьей мировой войны удастся избежать, — написал один из комментаторов.

Он добавил, что России давали слово о нерасширении Альянса, после чего были договоры в духе гарантий ее безопасности. Читатель подчеркнул, что данное слово или договор следует выполнять.

Другой читатель задался вопросом, почему Макрон не сделал подобного заявления год назад или даже ранее и не убедил западных лидеров дать обещание не принимать Украину в ГАТО.

Это избавило бы весь мир от абсурдного и братоубийственного вооруженного конфликта. Да еще и с перспективой расползания на весь мир, — отметил он.

Еще один комментатор посетовал, что США французского лидера слушать не станут. По его словам, если Вашингтон захочет, то Украина станет членом Альянса.

Ранее Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Он подчеркнул, что те, кто не согласен с их предоставлением Москве, предлагают полномасштабную войну. Такой конфликт затронет весь континент.