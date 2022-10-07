Читатели Die Welt призвали изолировать Зеленского Читатели Die Welt призвали изолировать Зеленского после его призывов нанести удар по России

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского следует изолировать, считают некоторые читатели немецкого издания Die Welt. Так граждане ФРГ отреагировали на слова политика о том, что страны — члены НАТО «должны нанести превентивные удары по России». После этого некоторые комментаторы попросили ни за что не впускать Украину в состав ЕС и Североатлантического альянса.

Он представляет опасность не только для Германии, но и для всего человечества! Немецкие политики просто слепы! — пишет пользователь под ником Realist.

Комментатор cooking считает, что сейчас Зеленский «играет главную роль свой жизни», отсылая к актерскому прошлому украинского президента.

Зеленский потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России накануне. По словам украинского лидера, на этот шаг необходимо пойти, чтобы исключить возможное применение ядерного оружия со стороны РФ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после заявлений Зеленского призвал мир обратить внимание на слова украинского президента. По его мнению, это не что иное, как призыв к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность, что США и Великобритания де-факто руководят действиями Киева, следовательно именно они должны нести ответственность за высказывания президента Украины.