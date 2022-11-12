Читатели Die Welt предложили Зеленскому уехать на необитаемый остров Читатели газеты Die Welt предложили Зеленскому покинуть свой пост в обмен на деньги

Фото: Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его слова об «исторической победе» после вывода российских войск из Херсона. По мнению многих юзеров, глава Украины воспринимает происходящие события как очередную серию одного из своих шоу. Один из них вовсе предложил украинскому лидеру деньги, чтобы тот покинул свой пост и отправился на необитаемый остров.

У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны, — пишет пользователь.

Другой юзер, комментируя слова Зеленского об отводе российских войск, заявил, что восхищается российской армией, поскольку она в одиночку противостоит всему НАТО.

Читатели также возмутились, что дают эти «победы» немецкому народу, и призвали Зеленского встать на путь мирных переговоров с Россией.

Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия — единственный путь к миру, — считает один из комментаторов.

Другой юзер назвал такие «победы» выдуманными и подчеркнул, что граждане Германии с них ничего не имеют.

Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед? — написал он.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По его сведениям, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.