Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвящённый высказываниям мэра Киева и бывшего боксёра Виталия Кличко о политике Германии в украинском вопросе. Публикация, в которой Кличко обвинил правительство ФРГ в предательстве Украины, вызвала активный отклик читателей в комментариях.

Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с её политиками хочет определять, будет ли запущен «Северный поток — 2» или нет? Эта страна с её политиками хочет в НАТО, ЕС и требует евро? Данный политик пропустил слишком много ударов по лицу, — заявил Kleiner_Olaf.

Другие пользователи отметили, что Европа «годами закачивала миллиарды» в развитие Украины, которая теперь надеется втянуть Германию в конфликт и не кажется заинтересованной в дипломатическом решении проблем. Они также напомнили, что Украина не является членом НАТО или ЕС, а её нынешнее поведение не соответствует поведению тех, кто ждёт помощи.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выразил разочарование отказом Берлина поставлять оружие Украине, а также позицией властей Германии относительно газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что правительство Германии не только не хочет поставлять оборонительное оружие, но и препятствует таким поставкам со стороны других государств. Такое поведение он назвал отказом от оказания помощи и предательством друзей в драматической ситуации.