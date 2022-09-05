Читатели Daily Mail заявили о правоте РФ после остановки «Северного потока»

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Читатели британского издания Daily Mail заявили о том, что приостановка поставок по газопроводу «Северный поток» со стороны России выглядит правомерной на фоне продолжающейся экономической войны с Западом. По их мнению, экономическую войну начал именно Запад и его «совершенно бесполезные политики», которые попытались шантажировать Россию санкциями.

Мы начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене, — заявил пользователь CantBargainWithMaths.

Другие пользователи отметили, что не готовы «платить за Украину»: по их словам, электричество в стране уже подорожало в четыре раза, и дальше «будет только хуже». Пользователь Pink Pain призвал политиков позволить гражданам «вернуться к нормальной жизни».

2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок, так как на компрессорной станции «Портовая» были обнаружены поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работу.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что прекращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток» связано исключительно с санкционной политикой стран Евросоюза. По его словам, из-за рестрикций Запад нарушил условия контракта по ремонту и обслуживанию трубопровода. Также вице-премьер напомнил, что одна из турбин для «Северного потока» по-прежнему находится в Германии, и для ее эксплуатации ремонт должен соответствовать контракту.