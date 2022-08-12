Читатели Daily Mail высмеяли кандидата в премьеры Сунака за дырявый ботинок

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Читатели таблоида Daily Mail резко отреагировали на внешний вид кандидата в премьеры Британии Риши Сунака во время дебатов, сообщает РИА Новости. Комментируя фотографии, на которых Сунак одет в дорогой костюм, но демонстрирует дырку на ботинке, пользователи напомнили, что он уже не в первый раз пытается «быть ближе к народу», оставаясь мультимиллионером.

Бьюсь об заклад, ботинки прекрасно сочетаются с его костюмом за 3500 фунтов, — сыронизировал пользователь My mate Frank.

Другие пользователи назвали решение Сунака «тщательно срежиссированной попыткой выглядеть так, будто он знает, что значит быть рабочим классом» и заявили, что оно оскорбляет тех, кто не может позволить себе починить обувь, а сам Сунак «держит публику за дураков». Пользователь nikolayesla вспомнил о другом его «ходе»: во время бензинового кризиса кандидат ездил на небольшой машине, делая таким образом вид, что намерен расходовать меньше бензина.

Ранее бывший министр финансов Великобритании заявил, что в случае своего избрания ужесточит санкции против России. По его словам, Украину необходимо усиливать, а Москву ослаблять. Он назвал санкции более действенными мерами, чем военная помощь и дипломатия, отметив, что вместе с другими министрами финансов «пришел за российскими компаниями, за Центробанком, ограничил торговлю российским золотом».