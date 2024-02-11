«Чистка неугодных»: военкор объяснил массовые перестановки в ВСУ Военкор Руденко увидел в кадровых перестановках в ВСУ «чистку неугодных»

Фото: МО Украины

Кадровые перестановки, которые начались в рядах Вооруженных сил Украины, похожи на чистку неугодных, заметил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, отставка коснулась в первую очередь тех, кто имел влияние на народ и не устраивал лично президента Владимира Зеленского.

Проще говоря, идет чистка неугодных, тех, кто категорически не устраивал Зеленского. Прежде всего это военные люди, имеющие влияние не только на своих подчиненных, но и на народ. <...> Зеленский действует на опережение. Зная, что настроение солдат на нуле, он убирает тех, кто мог бы объединить их в одну массу и отправить на Киев. Главное в том, что бурления недовольных никуда не пропали, — сказал Руденко.

Ранее Владимир Зеленский снял с должности командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, на его место был назначен Юрий Содоль. Кроме того, Игоря Плахуту назначили командиром территориальной обороны украинских войск.

Другим указом президент назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ. Командовать Десантно-штурмовыми войсками ВСУ будет Игорь Скибюк.

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины.