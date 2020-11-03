Число погибших при теракте в Вене увеличилось

Один из пострадавших во время террористической атаки в Вене скончался от ран в больнице.
Об этом сообщил бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг,
Согласно приведённым Людвигом данным, 13 пострадавших при теракте находятся в больницах, состояние троих медики оценивают как критическое. Четырёх раненых удалось стабилизировать. Ещё 10 человек были выписаны.
Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Один из нападавших был уничтожен. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе.
Жители республики почтили память погибших минутой молчания. Акция началась в 12:00 по местному времени (14:00 мск). Австрийский кабмин решил объявить с 3 ноября 2020 года по 5 ноября трёхдневный траур в связи с жертвами и пострадавшими в результате инцидента в Вене, сообщал NEWS.ru.