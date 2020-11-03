Число погибших при теракте в Вене увеличилось

https://static.news.ru/photo/310d5d68-1de2-11eb-92f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Один из пострадавших во время террористической атаки в Вене скончался от ран в больнице.

Об этом сообщил бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг, передаёт РИА Новости. Общее число погибших, таким образом, выросло до шести, не считая ликвидированного террориста.

Согласно приведённым Людвигом данным, 13 пострадавших при теракте находятся в больницах, состояние троих медики оценивают как критическое. Четырёх раненых удалось стабилизировать. Ещё 10 человек были выписаны.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Один из нападавших был уничтожен. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе.

Жители республики почтили память погибших минутой молчания. Акция началась в 12:00 по местному времени (14:00 мск). Австрийский кабмин решил объявить с 3 ноября 2020 года по 5 ноября трёхдневный траур в связи с жертвами и пострадавшими в результате инцидента в Вене, сообщал NEWS.ru.