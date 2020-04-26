Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 23 тысячам

Число умерших после заражения коронавирусом во Франции увеличилось до 22 856 человек. За сутки погибли 242 инфицированных француза.
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По данным Главного управления здравоохранения, число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации, продолжает снижаться. В настоящий момент в отделениях интенсивной терапии остаются 4682 человека, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, правительство Франции составило план выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Премьер-министр Эдуард Филипп 28 апреля представит документ парламенту и, вероятно, анонсирует ослабление ограничений для граждан и бизнеса.
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