Европа

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 23 тысячам

20:18, 26 апреля 2020
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число умерших после заражения коронавирусом во Франции увеличилось до 22 856 человек. За сутки погибли 242 инфицированных француза.

По информации ТАСС, количество подтверждённых случаев COVID-19 достигло 124,5 тысячи. Выявили всего 461 инфицированного.

По данным Главного управления здравоохранения, число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации, продолжает снижаться. В настоящий момент в отделениях интенсивной терапии остаются 4682 человека, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, правительство Франции составило план выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Премьер-министр Эдуард Филипп 28 апреля представит документ парламенту и, вероятно, анонсирует ослабление ограничений для граждан и бизнеса.

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