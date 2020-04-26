Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 23 тысячам

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Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила уголовное производство в отношении генерального директора российского православного телеканала «Спас» и ведущего телеканала «Россия 1» Бориса Корчевникова. Дело было возбуждено за незаконное пересечение границы с Крымом.

О том, что у журналиста могут быть проблемы с украинским законом, в Facebook несколькими днями ранее сообщил общественный активист Сергей Стерненко. Уголовное преследование было открыто по решению суда. Однако, как...