https://static.news.ru/photo/e4027e48-6e07-11ea-adc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число умерших от коронавирусной инфекции во Франции достигло 1,1 тысячи человек, заявил 24 марта руководитель республиканского Управления здравоохранения Жером Саломон.

По данным, поступившим из больниц, число умерших от болезни, вызываемой коронавирусом, составило 1,1 тысячи человек, то есть увеличилось на 240 за сутки, — цитирует Саломона ТАСС.

По его словам, за сутки в стране выявили 2,5 тысячи заразившихся вирусом COVID-19. Общее число инфицированных достигло 22,3 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, появившийся в Китае коронавирус COVID-19 за три месяца распространился в большинстве стран, став мировой пандемией в марте 2020 года. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды.