https://static.news.ru/photo/4233e8b2-56fc-11ea-86ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество умерших от коронавируса в Италии достигло пяти человек. Ранее сообщалось о трёх жертвах заболевания.

Число заболевших в настоящее составляет 219 человек. Из них 23 помещены в реанимацию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты Анджелло Боррелли.

Впервые коронавирус в Италии был зафиксирован 21 февраля. В Ломбардии выявили трёх инфицированных — супружескую пару из Китая и местного жителя, который был эвакуирован из КНР. Вскоре число заражённых превысило 100 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Италии объяснили быстрое распространение вируса тем, что врачи не могут распознать его симптомы и ставят неверные диагнозы. При этом отмечалось, что в ситуации нет вины медиков, трудности с диагностированием возникают из-за сложности самого вируса.