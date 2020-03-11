https://static.news.ru/photo/cb96bf0a-63c0-11ea-a642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии количество скончавшихся от коронавируса достигло 827 человек. Только за одни сутки число случаев заражения инфекцией перевалило за 12 тысяч. Для сравнения, накануне этот показатель составлял около 2 тысяч.

Мы зарегистрировали 196 летальных исходов, — заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, приводя статистику изменений за сутки.

По его словам, выздоровевших в стране — 1045 человек. Общее число случаев заражения составило 12 462, передаёт РИА Новости.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 11 марта, во всём мире заболели более 119 тысяч человек, умерли 4284 человека, вылечились свыше 65 тысяч человек.

В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1 человеку, писал NEWS.ru.