https://static.news.ru/photo/cc59c9c6-6dc2-11ea-9559-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В Испании за сутки более 500 человек скончались от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов растёт стремительными темпами, сообщили в Минздраве королевства.

Как сообщает ТАСС, с начала вспышки заболевания в Испании зарегистрировано 39 673 случая заражения. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (12 352). 3794 пациента выздоровели. Скончались от пневмонии нового типа 2696 человек.

23 марта испанские медики сообщали о 2182 жертвах эпидемии.

Ранее, как писал NEWS.ru, россиянка Ольга Ландышева, которая живёт в Испании, рассказала о ситуации с коронавирусом в стране. По её словам, общество оказалось в условиях войны. В стране ежедневно умирают пожилые и молодые. Следующей на очереди в этой «мясорубке», по её словам, станет Россия.