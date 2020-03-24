В Испании за сутки более 500 человек скончались от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов растёт стремительными темпами, сообщили в Минздраве королевства.
Как
23 марта испанские медики сообщали о 2182 жертвах эпидемии.
Ранее, как писал NEWS.ru, россиянка Ольга Ландышева, которая живёт в Испании, рассказала о ситуации с коронавирусом в стране. По её словам, общество оказалось в условиях войны. В стране ежедневно умирают пожилые и молодые. Следующей на очереди в этой «мясорубке», по её словам, станет Россия.
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