Число жертв коронавируса в ФРГ достигло почти 58 тысяч

https://static.news.ru/photo/3030f460-651b-11eb-b8ca-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Spicker/Global Look Press

На территории ФРГ с начала пандемии почти 58 тысяч человек скончались в результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого Министерства здравоохранения. Специалисты учреждения ведут статистику заболеваемости в стране.

Отмечается, что в течение прошедших 24 часов в ФРГ скончался 861 человек с диагностированным коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии на территории Германии зафиксировали 57 981 летальный исход.

За сутки немецкие медицинские специалисты выявили 6 114 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране коронавирусом заболели 2 228 085 человек, 1,95 миллиона из них удалось выздороветь, пишет РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, отказ от экстренных разрешений препаратов для профилактики COVID-19 в Европе стал одной из причин промедления вакцинации. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. При этом сама немецкий лидер поддержала действия ЕС.

На пресс-конференции по итогам совещания с региональными руководителями, представителями фармкомпаний и Еврокомиссии канцлер ФРГ сообщила, что ЕС не принял решение об экстренном разрешении препаратов, тогда как Великобритания допустила к себе в страну вакцину AstraZeneca в течение суток.