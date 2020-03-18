https://static.news.ru/photo/371f5b5c-6942-11ea-a0fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Итальянские власти заявили, что за сутки в стране от коронавируса умерли 475 человек. Общее количество погибших достигло 2978 человек.

Я должен сообщить: мы зарегистрировали ещё 475 смертельных исходов, — заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Больше всего человек погибло в Ломбардии — 319. Накануне количество летальных случаев составило 345. Также за сутки в Италии излечились от COVID-19 1084 человека, общее число выздоровевших достигло 4025.

В настоящий момент в стране зарегистрировано более 35,7 тысячи случаев заражения. Этот показатель включает скончавшихся и выздоровевших, сообщает РИА Новости.

Кроме Китая и Италии высокие показатели смертности зарегистрированы в Иране — 1135 погибших и Испании — 623 смерти.

NEWS.ru писал, что представители ВОЗ заявили о первых тестах вакцины от коронавируса. Сообщается, что они начались спустя 60 дней после выпуска генетической последовательности вируса.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 204 тысяч заражённых. От заболевания скончались 8,1 тысячи человек, поправились — более 82 тысяч человек.