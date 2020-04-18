Число жертв COVID-19 во Франции превысило 19 тысяч

Число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции во Франции превысило 19 тысяч, сообщает санитарно-медицинского агентство Sant publique France.
В реанимации в настоящий момент находятся 5 833 человека. В стране введён строгий режим, который должен сократить распространение COVID-19.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон продлил режим изоляции в стране до 11 мая. В стране действуют ограничения на передвижение людей, не работают музеи, театры, кинотеатры, кафе, парки и непродовольственные магазины. Закрыты школы, университеты и детские сады, планируется, что они возобновят работу после 11 мая, писал NEWS.ru.
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