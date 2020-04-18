Число жертв COVID-19 во Франции превысило 19 тысяч

Фото: Kamila Stepien/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Сербии значительно улучшилась, заявил член национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 Предраг Кон.

Мы отлично справляемся. Если сравнивать число жертв с количеством населения, то мы хорошо выглядим на фоне самых развитых стран, когда придёт время подводить итоги, нам не будет стыдно, — отметил...