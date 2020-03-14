https://static.news.ru/photo/f0b59f7c-6627-11ea-8b1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врачи Франции зафиксировали 833 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных составило 4999.

В течение этого периода 12 пациентов скончались. Этот показатель вырос до 91 человека, передаёт Parisien.

Как писал NEWS.ru, в марте коронавирусная инфекция стала пандемией. Государства закрывают границы, мировая экономика падает. От инфекции погибли 5,5 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года.

В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.