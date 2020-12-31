Число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 2,5 млн человек

https://static.news.ru/photo/da8ab70c-4c52-11eb-a19b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/XinHua/Global look Press

Число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки достигло более 53,2 тысячи. В общей сложности в стране зафиксировано свыше 2,54 млн случаев инфицирования, свидетельствуют данные на сайте правительственной информации.

Таким образом, Великобритания стала шестой страной в мире, преодолевшей отметку 2,5 млн инфицированных, после США, Индии, Бразилии, России и Франции.

Больше 50 тысяч случаев заражения в день в королевстве регистрируют уже четвёртые сутки подряд. 31 декабря было отмечен рекордный показатель в 55,9 тысячи заражений.

За неделю число выявленных в стране заболеваний увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Что касается смертности, то за сутки она несколько снизилась и составила 613 летальных исходов по сравнению с 964 днём ранее. В общей сложности в Великобритании умерли более 74,1 тысячи заразившихся. Это второй крупнейший показатель в Европе после Италии.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Великобритании объявили о вводе самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны.

Британские учёные ранее выявили новый штамм COVID-19 и сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. Он доминирует в британской столице.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств, в том числе России, ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы.